Malatya'da EKPSS'ye girenler için tercih destek merkezi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) girenler için tercih destek merkezi oluşturuldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) girenler için tercih destek merkezi oluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, EKPSS'ye girenlere yardımcı olmak amacıyla Kernek Külliyesi altında bulunan Engelli Koordinasyon Merkezi'nde tercih destek merkezi oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, engellilerin her türlü engeli aşması için sosyal ve kültürel destekte bulunduklarını bildirdi.

Engelli dostu bir belediye olduklarını aktaran Katipoğlu, şöyle devam etti:

"Engellilerimiz her türlü engeli aşması için gerek sosyal kültürel açıdan gerekse yaşam durumundaki sıkıntıları giderebilmek için arkadaşlarımızın özverisi ve gayretiyle birlikte tüm ihtiyaçlarını sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki bu yoğunluğun sebebi engelli kardeşlerimizin EKPSS sınavına girmeleridir. Tercih konusunda arkadaşlarımız yardımcı oluyor."

Katipoğlu, 2010 yılından bu güne kadar 1450 engelliye kurs verildiğini, bunların 400'ünün EKPSS ile atandığını hatırlatarak, "Bizler de sosyal ve kültürel iş hayatına ve ekonomi hayatına engelli kardeşlerimizin atılması için büyük çaba ve gayret sarf ediyoruz. 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında bir tercih dönemi var. Bizim de Kernek Külliyesi altındaki Engelli Koordinasyon Merkezi'ndeki arkadaşlarımız danışmanlık hizmeti veriyorlar. Tercih yapmaları noktasında rehberlik ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş