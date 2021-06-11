Malatya'da ekmekte fiyat ve gramaj ayarlaması
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Malatya'da ekmekte fiyat ve gramaj ayarlaması

Malatya'da ekmekte fiyat ve gramaj ayarlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'da ekmekte fiyat ve gramaj ayarlaması yapılarak fiyatı 2 TL'ye yükseltildi.

Malatya'da ekmekte fiyat ve gramaj ayarlaması yapılarak fiyatı 2 TL'ye yükseltildi. Un ve ekmeğin diğer girdilerine zam yapılması nedeniyle Malatya'da ekmekte fiyat ve gramaj ayarlaması gerçekleştirildi.

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, önceden 170 gramı 1,5 TL'den satılan pide ekmeğinin gramajı 200'e, fiyatı da 2 TL'ye çıkarıldı.

Somun ekmek olarak bilinen Francala ekmeğinin de 200 gramı 1,5 TL iken, gramı 230'a fiyatı da 2 TL'ye yükseltildi.

MEGSAŞ şimdilik zam yapmadı

Bu arada, Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Ekmek ve Gıda Sanayi A.Ş (MEGSAŞ) ekmeğinde ise şimdilik gramaj ve fiyat ayarlaması yapılmadı. 200 gram somun ekmeği 1 lira 100 kuruş, çeşit ekmek ise 1,5 TL'den satılıyor. - MALATYA

Malatya'da ekmekte fiyat ve gramaj ayarlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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