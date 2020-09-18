Malatya'da ekmek gramajı eksik olan pide fırınlarına işlem yapıldı Malatya'da, ekmek gramajları konusunda denetim yapıldı.

Malatya'da, ekmek gramajları konusunda denetim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekiplerince vatandaşların sağlığı ve güvenliği kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına yönelik denetimlerin yanı sıra fırınlarda gramaj konusunda kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerde fiyat tarifesine göre gramajı eksik olduğu tespit edilen 60 pide fırınına işlem yapıldı.

Kentte ekiplerin, eylül ayı içerisinde toplam 142 pide fırınını denetlediği belirtildi.

Kaynak: AA