Malatya'da ekmeğe zam
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Malatya'da ekmeğe zam

Malatya'da ekmeğe zam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'da, pide ekmeğinin fiyatının 2 TL'ye çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Malatya'da, pide ekmeğinin fiyatının 2 TL'ye çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, ekmeğe zam yapılacağını açıkladı. Büyükelçi, "Un'dan doğal gaza, asgari ücretten elektriğe, kiradan, akaryakıta kadar ekmek üretimine yansıyan birçok ürünün fiyatı arttı. Dolayısıyla, birçok maliyet artışı nedeniyle biz de pide ekmeğine bu ay veya önümüzdeki ay içinde zam yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ekmeğe zam şart "

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, artan maliyetlerin ve un fiyatları nedeniyle ekmeğe zam yapılacağını ifade etti. Büyükelçi, "Korona virüs salgını nedeniyle birçok şeye zam yapıldı. Biz de fırıncılar odası başkanlığı olarak ekmeğe bu ay veya önümüzdeki ay içerisinde zam yapmayı planladık. En azından 2 TL olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Yufka ekmek bizi vurdu"

Yufka Ekmeğin fırıncı esnafı vurduğunu ifade eden Başkan Büyükelçi, "Malatya'mızda evde veya mahalle arasında vatandaşlarımız yufka ekmek satıyor. Doğal olarak fırıncılarımızı da etkiliyor. Herkes ekmeğin peşinde. Onlar da iş yapmaya ve gelir elde etmeye çalışıyor. Ancak, yufka, pide ekmeğinin satışını düşürüyor" dedi.

Malatya'da şu anda 200 gram pide ekmeği 1,5 TL'den satılıyor. - MALATYA

Malatya'da ekmeğe zam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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