Malatya'da eğlence mekanlarında asayiş uygulaması

01.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:12

Malatya'da eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinesinde Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 49 personel, Cezmi Kartay Caddesi, Akpınar Meydanı ve çevresinde bulunan umuma açık iş yerleri ve eğlence merkezlerinde denetim yaptı.

Denetimde 287 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü yapılırken, 10 umuma açık iş yeri ve eğlence merkezi denetlendi, 3 iş yerine sigortasız işçi çalıştırmaktan, 1 iş yerine kapalı alanda sigara kullandırmaktan, 1 iş yerine canlı müzik ruhsatı olmadığından işlem yapıldı.

Bir iş yerinde ise 4 kişinin kumar oynadığı tespit edilerek, iş yeri sahibi hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 4 kişiye bin 320 lira idari para cezası uygulandı, kumar parası 330 liraya da el konuldu.

Kaynak: AA