Malatya'da eğitime kar engeli

12.02.2020 20:29 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:51

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.



Akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Malatya İli genelinde devam eden kar yağışının meteorolojik verilere göre 13 Şubat 2020 Perşembe günü akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edildiğinden, kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ile personelin sağlığı ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla, halen eğitime devam eden tüm ilçelerimizde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 13 Şubat 2020 Perşembe günü 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.



Açıklamada ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarda çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süre ile idari izinli sayılacağı ifade edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA