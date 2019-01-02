Malatya'da Eğitime Kar Engeli
Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 3 Ocak Perşembe günü ara verildiği bildirildi.
Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 3 Ocak Perşembe günü ara verildiği bildirildi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam yoğun kar yağışının olduğunu belirtti.
Baruş, açıklamasında şunları kaydetti:
"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 3 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."
Kaynak: AA