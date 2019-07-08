Malatya'da eğitimcilere arama, kurtarma ve tahliye eğitimi

Malatya'da Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı tarafından "Afetlerde Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitici Eğitimi Kursu" düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdülhamit Karataş, Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, doğal afet konusunda önemli eğitim çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Karataş, doğal afetlere hazır olmak için her türlü planı yapmak zorunda olduklarını anlatarak, "Birimimiz Türkiye'de devrim niteliğinde bir çalışma yaptı. Bütün okullara, kurumlara girdik. İnsanın sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşayabilmesi için her türlü tedbir ve önlemi alıyoruz. Arkadaşlarımız bu işi milli bir görev edinmiş ve bir nefer şekilde okul okul kurum kurum çalışıyor. İnanın çok maliyetli bir şey değil. Bunda bir defa masraf ettiğiniz zaman yıllarca masraf etmeden de o çocuklarımız bu sıkıntıyı yaşamadan gidiyorlar." dedi.

Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise Türkiye'nin konumu itibariyle deprem kuşağında yer aldığını ifade etti.

Tatlı, doğal afetlere karşı hazır olunması gerektiğini aktararak, "Türkiye'nin 17,5 milyon öğrencisini eğitirken bizlerin bütün binalarımızın bütün kullandığımız tesislerin öncelikle güvenli alanlar haline getirilmesi gibi bir sorumluluğu var. Bu kapsamda yapılan çalışmalar var. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim görmeleri için gerekli olan bütün tedbirler alınmaya başlandı." diye konuştu.

Malatya AFAD İl Müdürü Mustafa Türker de Milli Eğitim Bakanlığıyla ilk defa çalışma yapmadıklarını ifade ederek, "2015 yılında bütün illerde ve ilçelerde şube müdürlerimizin, öğretmenlerimizin katıldığı eğitim seminerleri düzenledik. Eğitimlerimiz sürüyor. Şimdi yeniden bir ivme katarak daha hızlı bir şekilde yol alma durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından kursa katılanlara eğitim verildi. 40 ilden 64 kursiyerin katıldığı kurs, 12 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA