Malatya'da Eczaneden Hırsızlık Girişimi
Malatya'da eczaneden hırsızlık girişiminde bulunduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da eczaneden hırsızlık girişiminde bulunduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi Atabey Sokak'taki bir eczanenin camını kırarak içeriye girmeye çalışan F.G. ve M.Ö, alarmın çalması üzerine kaçtı.
Durumun bildirilmesi zerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA