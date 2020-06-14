Malatya'da dut pekmezi mesaisi başladı
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Malatya'da dut pekmezi mesaisi başladı

Kansızlıktan kemik sağlığına, kolesterolden karaciğer hastalıklarına karşı adeta koruyucu bir besin olan dut pekmezi Anadolu'da da sıkça tüketilen lezzetler arasında.

Malatya'da dut pekmezi mesaisi başladı
14.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:21

Kansızlıktan kemik sağlığına, kolesterolden karaciğer hastalıklarına karşı adeta koruyucu bir besin olan dut pekmezi Anadolu'da da sıkça tüketilen lezzetler arasında. Malatya'da da bugünlerde dutların olması ile birlikte pekmez mesaisi başladı.

Hastalıklara karşı korunmak ve vücut direncini arttırmak için tüketilen dut pekmezi için Malatya'da bugünlerde kollar sıvandı. Battalgazi ilçesinde dutların olmasıyla birlikte doğal dut pekmezi yapımı için hummalı bir çalışma başladı.

Ağaçlarda olgunlaşan dutlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ağaçlar silkelenerek toplanıyor. Toplanan dutlar daha sonar odun ateşinde yanan kazanlara dökülerek belli bir kıvama gelene kadar kaynatılıyor. Sonrasında çuvallarda süzülen dutun suyu ertesi gün tekrar kaynamaya alınıyor. Kıvam alana kadar pişirilen pekmeze şeker katılmıyor.

Özellikle kışın sofraların vazgeçilmezi olarak kahvaltıda tüketilen dut pekmezinin birçok hastalığa da faydalı olduğu biliniyor. Doğal pekmez yaparak kışa hazırlık yapan Nedim Ulubaba, büyüklerinden öğrendikleri pekmez yapımını kendilerinin de sürdürdüğünü belirterek, "Bahçeli evlerde genelde dut ağacı oluyor. Bizim de dut ağaçlarımız var her yıl pekmez yapıyoruz" dedi.

Pekmezin bağışıklık sistemini arttırdığını ifade eden Ulubaba, bu nedenle özellikle çocuklarda doğal dut pekmezi tüketiminin hastalıklara karşı koruyucu olarak bilindiğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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