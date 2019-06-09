Malatya'da düğün salonu yandı

Malatya'da düğün salonunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Yeşilyurt İlçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bir düğün salonunun depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede düğün salonu içerisine sıçrayan yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin köpüklü su sıkarak kontrol altına alarak söndürdüğü yangın hasara yol açtı.

Kaynak: AA