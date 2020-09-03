Malatya'da düğün kısıtlama kararına tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da düğün kısıtlama kararına tepki

Malatya'da düğün organizasyonlarına bazı kısıtlamalar getiren İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının kendilerini olumsuz etkileyeceğini belirten düğün müzisyenleri, Soykan Parkı'nda toplanarak duruma tepki gösterdi.

Malatya'da düğün kısıtlama kararına tepki
03.09.2020 23:07 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:11

Malatya'da düğün organizasyonlarına bazı kısıtlamalar getiren İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının kendilerini olumsuz etkileyeceğini belirten düğün müzisyenleri, Soykan Parkı'nda toplanarak duruma tepki gösterdi.

Malatya'da son dönemde vaka sayılarında yaşanan artışının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından düğünlere ilişkin kısıtlamalar artırılarak, yasaklar getirildi. Alınan karar doğrultusunda sokak, köy düğünleri, sünnet düğünü, nişan, kına etkinlikleri yasaklanırken, salonlarda yapılacak olan ve süresi 1 saate indirilen nikah törenleri ile düğünlerde paket su servisi dışında herşey yasaklandı.

Kararın sektörü olumsuz yönde etkileyeceğini belirten bir grup düğün müzisyeni, valilik önüne giderek Vali Aydın Baruş ile görüşmek istedi. Yetkililerin devreye girmesinin ardından Soykan Parkı'nda toplanan grup, burada yaptıkları basın açıklamasında tek amaçlarının yetkililerle görüşerek yardım talebinde bulunmak olduğunu söylediler. Düğün müzisyenleri daha sonra polisle görüşerek olay yerinden ayrıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Süleyman Soylu Fahrettin Altun Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Okan Bayülgen Defne Samyeli Murat Dalkılıç
Spor Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Nihat Özdemir Enner Valencia
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Derya Çayırgan Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: Malatya'da düğün kısıtlama kararına tepki - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 23:28:32. #1.15#
title