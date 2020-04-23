Malatya'da dronlu sokağa çıkma yasağı uyarısı
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Malatya'da dronlu sokağa çıkma yasağı uyarısı

MALATYA'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük yasağa çıkma yasağının ilk gününde drone ile uygulama yaptı.

23.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:04
Malatya'da dronlu sokağa çıkma yasağı uyarısı

MALATYA'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük yasağa çıkma yasağının ilk gününde drone ile uygulama yaptı. Vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda uyarılar yapılırken, yasağı ihlal edenler hakkında ise para cezası uygulanıyor.

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı bugün başladı. Yasağın ilk gününde bu illerden Malatya'da cadde ve meydanlar boş kaldı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de, kentin işlek cadde ve sokaklarında drone uçurdu. Drone ile vatandaşlara dışarı çıkmamaları ve dışarıda olanların da evlerine dönmeleri yönünde uyarı anonsları yapıldı. Ekipler, sokağa çıktıkları belirlenen kişilere idari para cezası uyguladı.


Kaynak: DHA

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