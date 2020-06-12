Malatya'da drone destekli trafik denetimi yapıldı Malatya'da drone desteğiyle yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 7 yaya ile 22 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Malatya'da drone desteğiyle yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 7 yaya ile 22 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinin katılımıyla, İnönü ve Atatürk caddelerinde drone ile yaya öncelikli denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, trafik ışık ile işaretlerine uymayan ve yaya geçitlerini kullanmayan 7 kişiye cezai işlem uygulandı. Yaya geçidinde vatandaşlara yol vermeyen ve trafik kurallarına uymayan 22 sürücüye de cezai işlem yapıldı.

Kaynak: AA