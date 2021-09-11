Malatya'da döner bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler
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Malatya'da döner bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Malatya'da döner bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı Malatya'da husumetli oldukları ileri sürülen 3 kişi arasında çıkan döner bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

- Malatya'da döner bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da husumetli oldukları ileri sürülen 3 kişi arasında çıkan döner bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.

Olay, Yeşilyurt İlçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Limonlu Sokak'ta bulunan TOKİ Konutlarında ikamet eden C.E.'yle görüşmek için şahsın ikametine gelen husumetlileri olduğu belirtilen M.A., M.C.Y. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada aldıkları bıçak darbeleri sonucunda M.A. ile M.C.Y. yaralanırken C.E. ise ekipler tarafından olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan M.A. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilirken, olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet döner bıçağı buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Malatya'da döner bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Malatya'da döner bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Malatya'da döner bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Malatya'da döner bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Malatya'da döner bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Malatya'da döner bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Malatya'da döner bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
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