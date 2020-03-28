Malatya'da dolu yağışı etkili oldu, yollar beyaza büründü
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Dolu Yağışı, Malatya

Malatya'da dolu yağışı etkili oldu, yollar beyaza büründü

Malatya'da dolu yağışı etkili oldu, yollar beyaza büründü Malatya'da kent merkezinde etkili olan doğu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

28.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:11
Malatya'da dolu yağışı etkili oldu, yollar beyaza büründü

Malatya'da dolu yağışı etkili oldu, yollar beyaza büründü

MALATYA - Malatya'da kent merkezinde etkili olan doğu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya'da kent merkezinde sağanak yağış olarak başlayan yağış yerini kısa süre sonra dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika yağan dolu yağışı ile birlikte her yer beyaza bürünürken, yollarda sular ile kaplandı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara girerken, sürücüler de bir süre zor anlar yaşadı.

Malatya'da dolu yağışı etkili oldu, yollar beyaza büründü

Kaynak: İHA

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Malatya'da dolu yağışı etkili oldu, yollar beyaza büründü

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