Malatya'da, dolandırıcılığa 2 tutuklama MALATYA'da, internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

MALATYA'da, internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon başlattı. Malatya, Adıyaman ve Elazığ'da internet üzerinden alışveriş yapılan siteden, 14 ayrı sahte satış yaparak vatandaşları 17 bin lira dolandıran ve hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince adresine düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda suç ortağı arkadaşı da yakalandı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 9 bin 700 lira para, 3 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA