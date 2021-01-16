Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu
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Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu

16.01.2021 21:09 | Son Güncelleme: 16.01.2021 21:13
Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu

MALATYA'da, dini nikahlı Hüseyin Ördek (46) ve Nergis Beyaz (32) çifti, bıçakla boğazlarından kesilmiş halde evlerinde ölü bulundu.

MALATYA'da, dini nikahlı Hüseyin Ördek (46) ve Nergis Beyaz (32) çifti, bıçakla boğazlarından kesilmiş halde evlerinde ölü bulundu. Polis, olayda kullanıldığı tahmin edilen bıçağı evde bulurken, çiftin, birbirlerini bıçakla öldürmüş olabileceği ileri sürüldü. Çiftin ölüm kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından ortaya çıkacak.

Olay, akşam saatlerinde Yavuzselim Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında birlikte yaşan dini nikahlı Hüseyin Ördek ve Nergis Beyaz'ın 7 yaşındaki çocuklarının bağırma sesleri üzerine gelen komşular, çifti boğazları kesilmiş halde kanlar içerisinde yatarken buldu. Komşular, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde kalbi duran çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekiplerince olayda kullanıldığı düşünülen bıçak bulunurken, çiftin kavga ederek birbirlerini bıçakla öldürdüğü iddia edildi. Olay sonrası 7 yaşındaki çocuk ise Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) koruma altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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