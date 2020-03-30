Malatya'da dezenfektan ve maske operasyonu Malatya'da düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 51 litre dezenfektan ve koruyucu maske ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 51 litre dezenfektan ve koruyucu maske ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde, Vergi Dairesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye personelleri, tıbbi malzeme üreten ve satışı yapılan iş yerlerini denetledi.

2 iş yerinde yapılan denetimlerde, üretim izni olmayan toplam 51 litre dezenfektan, 962 adet maske, 103 metre maske yapımında kullanılan kumaş ve 1 top maske ipi ele geçirildi. Her iki iş yerine de toplamda bin 115 TL idari para ceza kesilirken, el konulan malzemeler ise İl Sağlık Müdürlüğüne idari işlem için teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA