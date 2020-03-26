Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
26.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:20
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Kulaksız yönetimindeki 44 FA 670 plakalı traktör Erkenek Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalarak yaralanan Kulaksız, 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA