Malatya'da devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yusuf Cahid Çavdar - Haberler | Güncel
Malatya'nın Kuluncak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti.
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Malatya'nın Kuluncak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Şahin (85) idaresindeki 02 AL 760 plakalı traktör Başören Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazayı gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, sürücü ile yanında bulunan eşi Cennet Şahin'in (80)olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Cahid Çavdar