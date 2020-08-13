Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
13.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:35
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Epreme Mahallesi'nde Ali Seydi Dönder idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Kazada, traktörün altında kalan sürücü Dönder, yaşamını yitirdi. Dönder'in, cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA