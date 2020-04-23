Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ile kızı öldü Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ile kızı öldü, aynı aileden bir kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ile kızı öldü, aynı aileden bir kişi yaralandı. Hacı Ali Koç (42) yönetimindeki traktör, Yenipınar Mahallesi'nde devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ile kızı Gamze Koç (19) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan aynı aileden Kübra Koç, 112 Acil Servis ekibince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA