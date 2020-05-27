Malatya'da devrilen traktörün altında kalan çocuk kurtarılmadı
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Malatya'da devrilen traktörün altında kalan çocuk kurtarılmadı

Malatya'da ailesinden izinsiz olarak kullandığı iddia edilen traktörle gezintiye çıkan 12 yaşındaki çocuk, kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Malatya'da devrilen traktörün altında kalan çocuk kurtarılmadı
27.05.2020 22:23 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:26

Malatya'da ailesinden izinsiz olarak kullandığı iddia edilen traktörle gezintiye çıkan 12 yaşındaki çocuk, kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşındaki Ömer Çelik, 46 P 1671 plakalı ailesinden izinsiz olarak kullandığı traktörle evlerinin bulunduğu mahalle içerisinde gezmeye çıktı.Bir süre traktörle gezen Çelik daha sonra kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucunda altında kalarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybederken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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