Malatya'da devrilen otomobilden yaralanmadan çıktılar
MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, yaralanan olmadı.
MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, yaralanan olmadı.
Kaza, akşam saatlerinde Emeksiz Caddesi alt geçidinde meydana geldi. Celal P. yönetimindeki 06 VYP 88 plakalı otomobil, alt geçidin duvarına çarparak devrildi. Kazada sürücü Celal P. ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
- Malatya
Kaza, akşam saatlerinde Emeksiz Caddesi alt geçidinde meydana geldi. Celal P. yönetimindeki 06 VYP 88 plakalı otomobil, alt geçidin duvarına çarparak devrildi. Kazada sürücü Celal P. ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
- Malatya
Kaynak: DHA
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