Malatya'da devrilen otomobilden yaralanmadan çıktılar

Malatya'da devrilen otomobilden yaralanmadan çıktılar

MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, yaralanan olmadı.

Malatya'da devrilen otomobilden yaralanmadan çıktılar
MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, yaralanan olmadı.
Kaza, akşam saatlerinde Emeksiz Caddesi alt geçidinde meydana geldi. Celal P. yönetimindeki 06 VYP 88 plakalı otomobil, alt geçidin duvarına çarparak devrildi. Kazada sürücü Celal P. ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kazadan yara almadan kurtuldu.


- Malatya
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et