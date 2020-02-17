Malatya'da devrilen iskeleden düşen 2 işçi yaralandı
Malatya'da bir inşaatta devrilen iskeleden düşen 2 işçi yaralandı.
Malatya'da bir inşaatta devrilen iskeleden düşen 2 işçi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesinde bir inşaatın giriş kısmında tabela montajı yapan işçiler N.K. (46) ile R.A'nın (24) üzerinde bulundukları yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki tekerlekli iskele devrildi.
Olayda yaralanan 2 işçi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.