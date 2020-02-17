Malatya'da devrilen iskeleden düşen 2 işçi yaralandı
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Malatya'da devrilen iskeleden düşen 2 işçi yaralandı

Malatya'da bir inşaatta devrilen iskeleden düşen 2 işçi yaralandı.

17.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:00
Malatya'da devrilen iskeleden düşen 2 işçi yaralandı

'da bir inşaatta devrilen iskeleden düşen 2 işçi yaralandı.

ilçesinde bir inşaatın giriş kısmında tabela montajı yapan işçiler N.K. (46) ile R.A'nın (24) üzerinde bulundukları yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki tekerlekli iskele devrildi.

Olayda yaralanan 2 işçi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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