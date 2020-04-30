Malatya'da devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
Malatya'da devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandıMALATYA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
30.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:20
Malatya'da devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
MALATYA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Ankara yönüne ilerleyen Yusuf Çelik (28) yönetimindeki 44 BY 897 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkıp, refüje çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Çelik, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak ambulansla hastan
eye kaldırıldı. Tedavisi süren sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA