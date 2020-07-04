Malatya'da devrilen çakıl yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
Malatya'da devrilen çakıl yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
04.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:36
Malatya'da devrilen çakıl yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
Murat Suna (45) yönetimindeki 44 BR 527 plakalı çakıl yüklü kamyon, Battalgazi ilçesi Karagöz Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat Suna'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çakıl taşlarının toplanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA