Malatya'da devlet büyüklerine hakarete gözaltı MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde yaşayan bir kişi, sosyal medya hesabından 'devlet büyüklerine hakaret' ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde yaşayan bir kişi, sosyal medya hesabından 'devlet büyüklerine hakaret' ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ismi açıklanmayan kişinin sosyal medya hesabından devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlar yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin yaşadığı evi tespit etti. Ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA