Malatya'da dernekte kumar oynayan 63 kişiye 20 bin 160 lira ceza kesildi
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Malatya'da dernekte kumar oynayan 63 kişiye 20 bin 160 lira ceza kesildi

Malatya'da bir dernekte kumar oynayan 63 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

10.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:18
Malatya'da dernekte kumar oynayan 63 kişiye 20 bin 160 lira ceza kesildi

'da bir dernekte kumar oynayan 63 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.


İl Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki bir derneğe operasyon düzenledi. Tombala oynarken yakalanan 63 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 20 bin 160 lira para cezası verildi.


Dernekte bulunan tombala makinesi ve çok sayıda kart ile pula el konuldu.


Dernek yetkilisi İ.B. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve mühür bozma suçlarından" adli işlem başlatılırken, dernek çalışanı olduğu tespit edilen iki kişinin SGK giriş kayıtlarının ve kimlik bildirimlerinin olmadığı tespit edilerek, ilgili kuruma gönderilmek üzere tutanak düzenlendi.

Kaynak: AA
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