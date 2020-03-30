Malatya'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Remzi Karabaşoğlu (25) yönetimindeki 31 KB 102 plakalı otomobil, Reşadiye Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Kurtuluş Karakoç (24) ve Veli Gümüş (25) 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA