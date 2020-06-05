Malatya'da depremzedeler için yapılan konutların zemin etüt çalışması sürüyor Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için yapılacak olan 495 konutun zemin etüt çalışması devam ediyor.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için yapılacak olan 495 konutun zemin etüt çalışması devam ediyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, depremde evleri ağır hasar görenler için ilçenin Meydanbaşı Mahallesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılması planlanan konutlarının, zemin etüt çalışmalarını yerinde inceledi.

Depremde ilçede 3 bin civarında evin ağır hasar gördüğünü hatırlatan Güder, şöyle devam etti:

"Buranın zeminin sağlam olduğunu biliyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzde bölgenin sondaj etüt ve jeofizik altyapı çalışmalarını yapıyorlar. Burada Battalgazi bölgesinde yapılacak konutlar için Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmayla ilgili müsaade bekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un ilimizi ziyaretinde burayla ilgili problemi gündeme getirmiştik. Kısa sürede burayı sonuçlandıracaklar. Öyle umuyoruz ki önümüzdeki haftalarda buranın ihalesi yapılarak, konutlara başlanacaktır."

Konutların Eski Malatya bölgesine ikinci bir alt merkez olacağını aktaran Gürkan, "Yapılacak 495 konutun 300'ü 3+1, 195'i ise 2+1 şeklinde olacak. Yapacak firmalara 200 günlük bir süre tanınıyor. Gelincik Tepesi'ne olduğu gibi bu bölgeye yapılacak konutlara yoğun talep olacak. Talep fazlası konutumuz olduğunda inşallah diğer artan talepleri de TOKİ üzerinden satışları yapılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA