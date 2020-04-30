Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda hazır olacak
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Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda hazır olacak

Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda hazır olacak
30.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:16

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yıl sonuna kadar tamamlayacakları 4 bin konutu depremden etkilenen vatandaşlara teslim edeceklerini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yıl sonuna kadar tamamlayacakları 4 bin konutu depremden etkilenen vatandaşlara teslim edeceklerini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından Malatya'da sürdürülen çalışmaları ve diğer projeleri vali, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla istişare ettiklerini belirtti.

Bakan Kurum paylaşımında, "Yaklaşık 4 bin konutumuzu inşallah yıl sonuna kadar tamamlayarak depremden etkilenen vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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