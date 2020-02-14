Malatya'da depremzedeler bilgilendiriliyor
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Malatya'da depremzedeler bilgilendiriliyor

Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

14.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:18
Malatya'da depremzedeler bilgilendiriliyor

'nın ilçesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, ilçeye bağlı Karşıyaka, Gündeğer ve Bölükkaya Mahallesi'nde depremzedelerle bir araya geldi.


İlçede gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları, yardımlar, mağdur vatandaşlar için yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların konuşulduğu toplantıda bundan sonraki süreçte atılması gereken adımlar hakkında bilgi verildi.


Toplantı sonrası Kaymakamı Şahin, ilçede kurulacak olan konteyner kent alanında incelemede bulundu.

Kaynak: AA
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