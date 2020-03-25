Malatya'da depremin yaraları sarılıyor
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Sivrice, Malatya, Elazığ, Deprem

Malatya'da depremin yaraları sarılıyor

Malatya'da depremin yaraları sarılıyor 6,8'lik deprem sonrası evleri yıkılan depremzedeler konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor Bölgede depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.

25.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:34
Malatya'da depremin yaraları sarılıyor

Malatya'da depremin yaraları sarılıyor

6,8'lik deprem sonrası evleri yıkılan depremzedeler konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor

Bölgede depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor

MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 2 ay geçerken, binlerce evin hasar gördüğü Malatya'da kurulan konteynerlere yerleştirilen depremzedeler, tüm ihtiyaçlarının giderildiğini söyleyerek biran önce kalıcı konutların yapılıp kendilerine teslim edileceği günü bekliyor.

Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak günü yaşanan şiddetli depremin yıkıcı etkisinin hissedildiği Malatya'da yaralar sarılmaya devam ediyor. 41 vatandaşın hayatını kaybettiği depremin ardından Malatya'da da Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde ciddi yıkımlar yaşandı. Malatya Valiliği'nin en son paylaştığı verilere göre 4 bin 947 binanın ağır hasar gördüğü kentte 398 bina yıkılmış durumda.

İlk etapta 5 bin çadırın dağıtıldığı deprem bölgesinde şuana kadar ise 786 adet sabit konteyner kurulumu gerçekleştirildi. Evleri depremde ağır hasar gören ve yıkılan depremzede ailelerin yerleştirildiği konteynerlerde ise tüm ihtiyaçların giderilmesi için her türlü önlem alındı.

Konteyner kurulumun gerçekleştirildiği bölgelerden biri olan Battalgazi ilçesine bağlı Bulutlu Mahallesinde depremzedeler, her ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti. Yaşadıkları 6.8 şiddetindeki depremin travmasını halen atamayan depremzedeler, biran önce kalıcı konutlarına kavuşmayı bekliyor.

Deprem sonrası şuana kadar bölgede 25 milyon TL'nin üzerinde nakdi yardımın yapıldığı açıklanırken, kentte ağır hasarlı olan ve tahliye edilen binaların ise yıkımları planlanan çerçevede yıkılıyor.

Sivrice ilçesinde yaşanan şiddetli depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Malatya'da deprem nedeniyle 4 vatandaş hayatını kaybederken 481 kişi ise yaralanmıştı.

Malatya'da depremin yaraları sarılıyor

Kaynak: İHA

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Malatya'da depremin yaraları sarılıyor

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