Malatya'da depremin yaraları sarılıyor

06.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:46

Sivrice merkezli Elazığ depreminde 4 kişinin öldüğü, 5 bine yakın evin ağır hasar gördüğü Malatya'da geçici konteynerlerin kurulumu sürüyor. Battalgazi ilçesinde 25 konteynerin montajı tamamlanarak, depremzedelerin kullanımına sunuldu.



24 Ocak günü Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Malatya'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hasar tespitlerinin büyük oranda bitmek üzere olduğu kentte evleri ağır hasar gören vatandaşlar için geçici konteynerlerin de kurulumları sürüyor.



Battalgazi ilçesine bağlı Düzyol Mahallesi'nde 25 konteynerin kurulumu tamamlanarak depremzedelerin kullanımına sunuldu. Artçı depremlerin devam ettiği bölgede vatandaşlar hasarlı evlerine giremezken, kendilerine tahsis edilen konteyner evlerde barınmaya başlayacak. Depremzedelerin tek isteği ise bir an önce kendileri için yapılacak olan kalıcı konutların teslim edilmesi. Deprem sonrası yapılan yardımlardan dolayı herkese teşekkür eden depremzedeler, 6,8'lik büyük depremin travmasını halen atlamadıklarını söyledi. Evi az hasarlı olan bazı vatandaşlar ise evlerinin bahçesinde kurdukları çadırlarda yaşıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA