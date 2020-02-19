Malatya'da depremin acı bilançosundaki son durum

19.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:54

6,8'lik Elazığ Sivrice depreminin ardından son durum ile ilgili bilgi paylaşan Malatya Valiliği, kentte 3 bin 585 binanın depremden dolayı ağır hasarlı olduğunu açıkladı.



24 Ocak günü meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Malatya'da da kesin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 41 vatandaşın hayatını kaybettiği deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşan Malatya Valiliği, kentte şu ana kadar kesin hasar tespiti yapılan 3 bin 583 binanın ağır hasarlı olduğunu açıkladı. Depremin en çok etkilediği 5 ilçede 321 binanın yıkıldığının belirtildiği açıklamada, 273 binanın ise acil yıkılacak kategoride yer aldığı ifade edildi. 479 binanın orta hasarlı olduğunun belirtildiği açıklamada, 6 bin 195 binanın ise az hasarlı olarak tespit edildiği ifade edildi.



Valilik açıklamasında 5 ilçe ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:



"Pütürge bin 82, Battalgazi'de bin 44, Kale'de 843, Doğanyol'da 457, Yeşilyurt'ta 159 olmak üzere 3 bin 585 binada 6 bin 811 bağımsız bölüm ağır hasarlı. Doğanyol'da 132, Battalgazi'de 97, Pütürge'de 27, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta 6 bina acil yıkılacak. Battalgazi'de 3 bin 508, Pütürge'de 909, Yeşilyurt'ta 619, Kale'de 763, Doğanyol'da ise 396 olmak üzere toplam 6 bin 195 binada 20 bin 760 bağımsız bölüm az hasarlı."



Toplam 5 bin çadırın dağıtıldığı deprem bölgesinde 848 adet konteyner dağıtılırken, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de 286 depremzedeye eşya yardımı kapsamında 1 milyon 805 bin lira yardım yapıldığı belirtildi. Yine bin 634 yıkık ve hasarlı ev sahibine de toplam 12 milyon 958 bin lira yardım yapıldığı belirtilirken, 5 ilçede yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 375 kiracıya ise 1 milyon 227 bin 500 lira ödendiği bildirildi.



Açıklamada ayrıca depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira yardım yapıldığı belirtilerek, deprem sonrası bölgede toplam 16 milyon 108 bin 500 liralık nakdi yardımın yapıldığı ifade edildi. Nakdi yardımın yanı sıra deprem bölgesinde 9 bin 754 haneye 9 bin 754 ton kömür dağıtılırken, Doğanyol, Pütürge, Battalgazi ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımının sürdüğü de belirtildi.



Açıklamada Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde toplam 6 bin 778 yatak, 11 bin 707 battaniye, 5 bin 772 ısıtıcı, 10 bin 604 hazır gıda, 50 bin 648 gıda kolisi, 18 bin 685 hijyen paketi ve 4 bin 630 giyim malzemesi desteği sunulduğu da kaydedildi. Yardımlar kapsamında hayvanları telef olan üreticilere de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 küçükbaş ve 66 büyükbaş hayvan da dağıtıldı. Yine hayvanlar için bölgedeki üreticilere bin 169 hayvan çadırı ve 69 ton yem de teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA