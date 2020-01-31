Malatya'da depremden zarar gören 37 bina yıkılacak
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Malatya'da depremden zarar gören 37 bina yıkılacak

Malatya'da depremde zarar gören 37 binanın yıkılması kararlaştırıldı.

31.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:24
Malatya'da depremden zarar gören 37 bina yıkılacak

'da depremde zarar gören 37 binanın yıkılması kararlaştırıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü olan depremde kentte ağır hasar gören ve yıkılması planlanan binalarla ilgili Vali Baruş başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vali Yardımcıları Ahmet Çırakoğlu ve Ömer Sağlam, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda Battalgazi'de 10, Kale'de 1, Doğanyol'da 24, Pütürge'de ise 2 olmak üzere, toplam 37 ağır hasarlı binanın ilçe kaymakamlıklarından alınacak onayın ardından yıkılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
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