Malatya'da depremden 29 okul zarar gördü
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Malatya'da depremden 29 okul zarar gördü

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da, 29 okulun zarar gördüğü bildirildi.

05.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:22
Malatya'da depremden 29 okul zarar gördü

Merkez üssü 'ın ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen 'da, 29 okulun zarar gördüğü bildirildi.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen depremden Malatya'nın Pütürge, Kale, Yeşilyurt, Akçadağ, Battalgazi, Darende ve Doğanşehir ilçelerindeki 29 okulun etkilendiği belirtildi.

Söz konusu okullardaki 334 dersliğin boşaltılacağı, 8 bin 895 öğrencinin ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen farklı okullarda eğitimlerine devam edeceği duyuruldu.

Kaynak: AA
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