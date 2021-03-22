Malatya'da depremde hasar gören binadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da depremde hasar gören binadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

22.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:22
Malatya'da depremde hasar gören binadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Malatya'da depremde hasar gördüğü için tadilat aşamasında olan binadan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da depremde hasar gördüğü için tadilat aşamasında olan binadan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Salköprü Mahallesi'nde depremde hasar gören ve tadilat aşamasında olan binadan 6 kombi, 5 elektrik saati, kalorifer peteği ve 6 su saatinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada A.K. ve Y.G. olduğunu belirledikleri hırsızlık şüphelilerini yakaladı, çalınan malzemelerden 2 kombi de bulundu.

Kombiler müştekiye teslim edildi, zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Aleyna Tilki Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da depremde hasar gören binadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 12:24:16. #1.14#
title