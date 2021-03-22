Malatya'da depremde hasar gören binadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Malatya'da depremde hasar gördüğü için tadilat aşamasında olan binadan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da depremde hasar gördüğü için tadilat aşamasında olan binadan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Salköprü Mahallesi'nde depremde hasar gören ve tadilat aşamasında olan binadan 6 kombi, 5 elektrik saati, kalorifer peteği ve 6 su saatinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada A.K. ve Y.G. olduğunu belirledikleri hırsızlık şüphelilerini yakaladı, çalınan malzemelerden 2 kombi de bulundu.

Kombiler müştekiye teslim edildi, zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik