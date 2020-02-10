Malatya'da depremde ağır hasar gören bina kontrollü şekilde yıkılıyor
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Malatya'da depremde ağır hasar gören bina kontrollü şekilde yıkılıyor

Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir binanın kontrollü olarak yıkılması için çalışma başlatıldı.

10.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:38
Malatya'da depremde ağır hasar gören bina kontrollü şekilde yıkılıyor

'da, merkez üssü 'ın ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir binanın kontrollü olarak yıkılması için çalışma başlatıldı.


Kent merkezindeki Kırçuval Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Gülfırat Apartmanı'na ekiplerince ağır hasarlı raporunun verilmesinin ardından, bina sakinlerinin başlattığı tahliye tamamlandı.


Bölgeye sevk edilen iş makineleri geniş güvenlik önlemleri altında binayı kontrollü şekilde yıkmaya başladı.


Yıkım sırasında polis ekipleri, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

Kaynak: AA
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