Malatya'da deprem oldu! Malatya Pütürge depremi şiddeti kaç? Malatya depremi saat kaçta oldu, şiddeti kaç?
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Malatya'da deprem oldu! Malatya Pütürge depremi şiddeti kaç? Malatya depremi saat kaçta oldu, şiddeti kaç?

27.11.2020 11:45 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:48
Malatya'da deprem oldu! Malatya Pütürge depremi şiddeti kaç? Malatya depremi saat kaçta oldu, şiddeti kaç?

Son dakika! Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre sarsıntılar Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Peki, Malatya Pütürge depremi şiddeti kaç? Malatya depremi saat kaçta oldu, şiddeti kaç?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,94 kilometre olarak ölçüldü. Malatya'da deprem oldu! Malatya Pütürge depremi şiddeti kaç? Malatya depremi saat kaçta oldu, şiddeti kaç?

MALATYA DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU, ŞİDDETİ KAÇ?

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan depremle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Gürkan, bazı bölümlerde hafif çatlaklar olduğunu bildirirken, ciddi bir olumsuzluğun olmadığını vurguladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,94 kilometre olarak ölçüldü.

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