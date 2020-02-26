Malatya'da deprem korku ve paniğe neden oldu
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Malatya'da deprem korku ve paniğe neden oldu

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 02.03'te 4.9. büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26.02.2020 03:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 03:02
Malatya'da deprem korku ve paniğe neden oldu

'nın ilçesinde saat 02.03'te 4.9. büyüklüğünde meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 02.03'te merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.


14,29 kilometre derinlikte oluştuğu belirtilen deprem kent merkezinde korku ve paniğe neden olurken, depreme ilişkin açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş ilk bilgilere göre kent genelinde kendilerine intikal eden olumsuz bir durumun olmadığını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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