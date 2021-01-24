Malatya'da deprem konutları 25 bin kişiye sıcak yuva olacak
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Malatya'da deprem konutları 25 bin kişiye sıcak yuva olacak

24.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:38
Malatya'da deprem konutları 25 bin kişiye sıcak yuva olacak

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, geçen yıl Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Malatya'da haziran ayın sonuna kadar bitirilmesi planlanan konutların 25 bin kişiye sıcak yuva olacağını belirtti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, geçen yıl Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Malatya'da haziran ayın sonuna kadar bitirilmesi planlanan konutların 25 bin kişiye sıcak yuva olacağını belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık berabareninde İl Başkanı İhsan Koca, Doğanyol İlçe Belediye Başkanı Hakan Bay ile depremin birinci yıl dönümünde 4 kişinin hayatını kaybettiği Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çalık, depremin meydana geldiği andan itibaren devletin tüm imkanlarının vatandaşlar için seferber edildiğini ve kent genelinde depremden etkilenen ailelere bugüne kadar toplamda 74 milyon 706 bin lira ayni ve nakdi yardım gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla TOKİ tarafından kent genelinde 5 bin 24 konutun ihalesinin gerçekleştirildiğini, Yeşilyurt ilçesindeki deprem konut projelerinin ise hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde ihalesinin yapılacağını kaydeden Çalık, kent genelinde inşası süren konutlardan ise 525'inin kura çekilişi ile hak sahiplerine teslim edildiğini, etaplar halinde tüm konutların haziran ayı sonuna kadar bitirilerek yaklaşık 25 bin kişiye sıcak yuva olacağını bildirdi.

Kentteki deprem konutlarının ihale bedelinin yaklaşık 2 milyar lirayı bulduğunu belirten Çalık, "Sosyal donatılarıyla, oyun alanlarıyla, modern bir şekilde üretilen afetten uzak dayanıklı konutlarda, binalarda vatandaşlarımız güle güle oturacaklar." ifadesini kullandı.

İl Başkanı İhsan Koca da depremin birinci yıldönümünde bu tür büyük acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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