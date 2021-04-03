Malatya'da denetim yapan polislere vatandaştan çay ve poğaça ikramı
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Malatya'da denetim yapan polislere vatandaştan çay ve poğaça ikramı

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da denetim yapan polislere vatandaştan çay ve poğaça ikramı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla uygulama yapan polis ekiplerine çay ve poğaça ikramı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla uygulama yapan polis ekiplerine çay ve poğaça ikramı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yüzakı Bulvarı üzerinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerini bir süre evlerinin balkonunda izleyen bir vatandaş, ekiplerin yoğun çalıştıklarını gördü.

Özveriyle görevlerini ifa eden ekiplere teşekkür etmek amacıyla bir vatandaşın evinde hazırladığı çay ve böreği, denetim yapan polis ekiplerine ikram ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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