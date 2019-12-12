Malatya'da DEAŞ'tan 4 tutuklama
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Malatya'da DEAŞ'tan 4 tutuklama

Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a eleman temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

12.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:21
Malatya'da DEAŞ'tan 4 tutuklama

'da terör örgütü DEAŞ'a eleman temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne elaman temin ettikleri ve örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 4 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.


Birçok ilde de DEAŞ toplantılarına katıldıkları belirlenen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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