Malatya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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Malatya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

MALATYA'da polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

01.01.2020 03:48 | Son Güncelleme: 01.01.2020 03:48
Malatya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

'da  polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. 

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olan şüphelileri tespit etti. Yapılan takipler sonunda belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulunan şüpheliler, sorguya alındı.


Kaynak: DHA
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