Malatya'da darp ve gasp iddiası

22.09.2019 14:28

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişiyi darbedip cep telefonu ve parasını zorla aldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaygın Mahallesi'nde bir kişinin darbedilip cep telefonu ve parasının zorla alındığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, olayı gerçekleştiren şüphelilerin M.A, ile F.Y. olduğu, onları da mağdurun daha önce gönül ilişkisi yaşadığı kadın F.E'nin azmettirdiği tespit edildi.

Ekipler M.A. ve F.Y. ile azmettirici F.E'yi operasyonla gözaltına aldı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.A. ve M.A. tutuklandı, F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA