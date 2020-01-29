Malatya'da darp edilen şahıs ağır yaralandı
Haberler » 3. Sayfa » Malatya'da darp edilen şahıs ağır yaralandı - Haberler

Malatya'da darp edilen şahıs ağır yaralandı

Malatya'da bir markette tartıştığı kişiler tarafından darp edilen şahıs ağır yaralandı.

29.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:37
Malatya'da darp edilen şahıs ağır yaralandı

'da bir markette tartıştığı kişiler tarafından darp edilen şahıs ağır yaralandı.


Olay, ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Meydanı'nda bulunan bir markette alışveriş yapan M.Ç. (44) ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.Ç. aldığı darbeler neticesinde ağır yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ç. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan M.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler