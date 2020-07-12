Malatya'da "Çocuk Atletizm Şenliği" devam ediyor Türkiye Atletizm Federasyonu, atletizmi tanıtmak amacıyla düzenlediği "Çocuk Atletizm Şenliği" Malatya'da devam ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu, atletizmi tanıtmak amacıyla düzenlediği "Çocuk Atletizm Şenliği" Malatya'da devam ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada amaçlarının çocuklara atletizmi sevdirmek olduğunu söyledi.

Türk gençliğine, çocuklara hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Çintimar, "Malatya'ya ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde uğramıştık. Birçok milli atletin de yer aldığı organizasyona yaklaşık 900 çocuğumuz katılmış, eğlenceli vakit geçirmişti. Kentte şu anda altyapı çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Fatih Çintimar, etkinliklerde Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği tedbirlere harfiyen uyduklarını anlatarak, "Çocuklarımızı atletizmin tüm branşlarıyla tanıştırmak istiyoruz. Hem bireysel anlamda başarılı olmalarını hem de takım olabilmeyi öğretmeyi hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızın hayatlarına dokunup onlara atletizm sevgisini aşılamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA